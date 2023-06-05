Экология 05 июня 2023, 04:40 Вредные вещества в Волге и Доне оказались превышены в десятки раз Росприроднадзор выявил на Волге превышение ПДК марганца в 40 раз Freepik

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Анализ экологического состояния Дона и Волги выявил превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в десятки раз. Об этом РИА «Новости» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В 2022 году специалисты ведомства взяли 3,5 тысячи проб на Волге и 2,5 тысячи на Дону. Анализ проб из Волги выявил превышение ПДК более чем в 65 раз по биохимическому потреблению кислорода в местах деятельность жилищно-коммунальных хозяйств.

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«По марганцу установлены превышения предельно допустимой концентрации более чем в 40 раз в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий», — сообщила Радионова.

В пробах из Дона выявили превышение ПДК по аммоний-ионам в 50 раз, по железу — более чем в 20 раз. Глава ведомства отметила, что Роспотребнадзор продолжит масштабную проверку рек на территории России. Исследование проводят на Иртыше, Дону, Волге, Оби и Ангаре.