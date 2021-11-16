Вице-премьер Абрамченко оценила ликвидацию накопленного экологического вреда на Байкале
Вице-премьер Виктория Абрамченко: риски загрязнения Байкала снизились
Межведомственная рабочая группа обсудила на заседании организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде от деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК). Его провела вице-премьер Виктория Абрамченко.
Системная работа на площадке, подчеркнула Абрамченко, помогла предотвратить ухудшение экологической ситуации на территории.
«Успешно понижены и очищены надшламовые воды в картах-накопителях, что исключило риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК», — отметила вице-премьер.
По итогам работы уровень понижения надшламовых вод составил 40,4 тысячи кубических метров.
«Это 40 тысяч кубических метров очищенной воды, отведенной на очистные сооружения Байкальска, и 398 кубических метров концентрата, вывезенного с территории Иркутской области», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Благодаря принятым мерам по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях БЦБК критической ситуации удалось избежать. Речь идет о переливе воды на поверхность.
«Хотя погодные условия, обильное таяние снега в Саянах и продолжительные дожди, увеличивали риски», — отметил он.
Качество очистки надшламовых вод на регулярной основе контролируют в Росприроднадзоре и его подведомственных учреждениях.
ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») завершило инженерные изыскания и осуществляет проектирование работ по ликвидации НВОС в части полигонов Солзанский и Бабхинский, а также территории КОС.
Российская академия наук отобрала технологии, которые войдут в проект рекультивации территории бывшего Байкальского ЦБК.