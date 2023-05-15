Экология 15 мая 2023, 23:35 Врач Рябов рассказал, опасны ли чумные клещи Врач Рябов посоветовал не опасаться чумных клещей

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Ученые из Тюмени обнаружили 3 новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Врач-инфекционист Рябов рассказал, могут ли быть опасны такие насекомые. Об этом сообщило «Радио 1».

Специалист пояснил, что для переноса инфекции клещи должны напиться крови больного животного. Поэтому бояться таких насекомых не стоит.

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Однако лучше быть осторожными, так как некоторые виды клещей могут действительно навредить здоровью человека, написали «Народные новости».