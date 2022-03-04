Врач-невролог Кармацкий: влияние магнитных бурь на человека сильно преувеличили

Магнитные бури не способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека. Как правило, проблемы с самочувствием возникают вследствие уже существующих проблем со здоровьем. Таким мнением поделились врач-невролог Тимофей Кармацкий и специалист по лечению сложных случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата Елена Лисина. Об этом сообщило URA.ru.

Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, около семи дней в марте будут длиться магнитные бури. Их стоит ожидать 5 и 6 марта, а также 11-го и 12-го. Кроме того, магнитные бури пройдут 19, 20 и 21 марта. Однако бояться их не стоит, сообщили специалисты.

«Нет никаких исследований, доказывающих вредное воздействие вспышек на Солнце на организм человека. Люди могут среагировать на изменение погоды из-за электромагнитных возмущений, когда меняются атмосферное давление, температура и влажность воздуха», — рассказал Тимофей Кармацкий.