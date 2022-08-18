Врач Куткевич рассказал, когда в Петербург придут дожди и похолодание

В последнее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области установилась аномальная жара. Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, когда в регион придут дожди и похолодание. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, высокие температуры продлятся до конца недели. При этом в ближайшие три дня жара будет достигать пиковых отметок. Днем она будет достигать +32 градуса, а ночью — +18…+20 градусов. Осадки начнутся в регионе со следующей недели, однако дожди будут непродолжительными.