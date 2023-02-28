28 февраля 2023, 17:40
Врач Екатерина Демьяновская рассказала, как предотвратить инфаркт у мужчин
Сердечно-сосудистые заболевания у мужчин встречаются в три раза чаще чем у женщин, причем нередко приступ заканчивается летальным исходом. Об этом «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
По ее словам, больше половины случаев смертности вызваны рядом факторов. Среди них употребление большого количества алкоголя, табакокурение, повышенная масса тела, артериальная гипертензия, болезни сердца и почек.
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Чтобы предотвратить инфаркт, нужно регулярно проводить диагностику у врача. Также можно сдать анализ на генетическую предрасположенность.
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«Вне зависимости о полученных лабораторных данных мужчинам рекомендуется поддерживать физическую активность: риск сердечно-сосудистой смерти среди подвижных представителей сильного пола в среднем на 25–30% ниже по сравнению с менее активными людьми. У 36% российских мужчин выявлена низкая физическая активность», — сказала Екатерина Демьяновская.
Болезни
Мужчины
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