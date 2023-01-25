Экология 25 января 2023, 08:55 Впервые за 5 лет во Владивостоке замерзла судоходная бухта, баржи сковал лед Центральная судоходная бухта Владивостока покрылась льдом впервые за 5 лет

Читать 360tv в

Бухта Золотой рог во Владивостоке покрылась льдом толщиной до 20 сантиметров и остановила судоходство. Видео необычного явления показали в местных пабликах. Баржи буквально вмерзли, на помощь им отправили буксиры, рассказали в Примгидромете.

Из-за аномально холодной погоды льдом покрылся залив Петра Великого и Амурский залив. Центральная судоходная бухта Владивостока Золотой рог впервые с 2018 года замерзла на толщину от 10 до 20 сантиметров и сплоченностью от восьми до девяти баллов. Увеличилась площадь и толщина плавучего льда в Уссурийском заливе. В Примгидромете рассказали, что для расчистки пути в порт Владивосток, на нефтебазу, пролив Босфор Восточный и судоходства вдоль берега снарядили буксиры ледового класса, которые пробили корку льда и создали каналы.

Реклама

Видео необычного для Приморья погодного явления опубликовал Telegram-канал «Владивосток Online». Автор ролика показал вмерзшие суда и сказал, что старожилы такого не встречали.

В Приморье пришли аномальные холода. По прогнозу синоптиков, в среду днем потеплеет до -17…-24 градусов, на побережье -8…-15. К выходным вернется мороз — в субботу ночью столбик термометра покажет -26…-34 градусов, на северо-востоке до -39, на побережье -19…-25, днем -15…-21, на побережье -8…-14.