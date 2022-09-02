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Впервые на видео попали 6 краснокнижных амурских тигров

Краснокнижная амурская тигрица с выводком из пяти детенышей попала на видео

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Семью краснокнижных амурских тигров сняли на видео в Приморском крае. В объектив фотоловушки попала мать и пятеро детенышей. Они выглядят здоровыми, сообщили в национальном парке «Земля леопарда».

«Впервые в мире сразу шесть краснокнижных амурских тигров — „мать-героиня“ и ее котята — попали в объектив фотоловушки в дикой природе, в национальном парке „Земля леопарда“ в Приморском крае. Тигрица проявила „суперспособности“, вырастив такой большой, рекордный выводок», — рассказали специалисты.

Обычно у тигриц рождаются не больше трех котят, пять детенышей — большая редкость. Как правило, в таких случаях растить тигрят помогают люди, потому что в дикой природе до трех месяцев — времени выхода из логова — доживают на все.

Видео сняли весной. Семилетняя самка под номером T48F прошла мимо фотоловушки с котятами в возрасте четырех-пяти месяцев. Детеныши выглядят здоровыми. С учетом нынешнего выводка она родила за свою жизнь семь котят. Ее первые две дочери в 2021 году стали жить самостоятельно. В нацпарке предположили, что тигрица еще не раз принесет потомство.

На территории «Земли леопарда» живут не меньше 40 тигров, там самая высокая плотность их популяции. В целом в России обитают больше 600 особей.

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