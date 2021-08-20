Впервые в Гренландии выпал дождь вместо снега из-за рекордного потепления

Впервые за историю метеонаблюдений на вершине в Гренландии, примерно в двух милях над уровнем моря, вместо снега прошел дождь. Причиной стало рекордное повышение температуры.

В прошлые выходные температура воздуха в Гренландии была выше нуля. За последние 10 лет это происходит в третий раз. Об этом сообщил телеканал CNN.

Экологи заявили, что остров Гренландия слишком быстро нагревается. По их словам, это последствия не одного и даже не двух десятилетий действий человека.

«Участившиеся погодные явления, включая таяние, сильные ветры, а теперь и дождь, за последние 10 лет вышли за рамки того, что считается нормальным. И это, кажется, происходит все чаще и чаще», — заявил программный директор Управления полярных программ Национального научного фонда Дженифер Мерсер.

Прошедший дождь может серьезно повлиять на экологию Гренландии. Мерсер отметила, что из-за осадков на снегу образовался тонкий слой наста. Это может стать причиной подтоплений в местах, где вода стекает с гор в низины. При этом наст может навсегда остаться в слоях ледяного щита Гренландии.