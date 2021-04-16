Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении заморозков

Ночные заморозки вернутся в Москву и Подмосковье на следующей неделе. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, возможны также смешанные осадки в виде дождя со снегом.

Как рассказала Паршина в беседе с «Российской газетой», в ночь на 20 апреля в Москве и Московской области температура воздуха может опуститься до -1 градуса, а в ночь на 21 апреля ожидается от 0…+5, также вероятны смешанные осадки в виде дождя со снегом.

Похолодание объясняется приходом в регион скандинавского циклона, отметила Паршина. Он вытеснит все теплые антициклоны. Но скандинавский циклон не задержится в регионе надолго, а столбики термометров днем будут достигать отметок +9…+14. Также синоптик отметила, что до середины следующей недели в Москве и Подмосковье не ожидается сильных дождей.

С приходом теплого сезона дачники начинают жечь сухую траву на своих участках. Это может кончиться пожаром или даже смертью. За нарушение правил безопасности предусмотрены штрафы, но они не всегда останавливают россиян. Не допустить возгорания поможет умение договариваться.