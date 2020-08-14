Возвращение тепла пообещали в Москве

Уже в воскресенье температура поднимется до 23 градусов. На неделе ожидается температура до 26 градусов. При этом по-прежнему возможны кратковременные дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что солнечные и теплые выходные придут в московский регион после холодной и дождливой недели.