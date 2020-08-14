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    14 августа 2020, 15:31

    Возвращение тепла пообещали в Москве

    Дарья Морозова

    Погода изменится в лучшую сторону в Москве на следующей неделе. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный портал мэра столицы.

    Уже в воскресенье температура поднимется до 23 градусов. На неделе ожидается температура до 26 градусов. При этом по-прежнему возможны кратковременные дожди.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что солнечные и теплые выходные придут в московский регион после холодной и дождливой недели.

    Новости SMI.FM