В пресс-службе администрации города уточнили, что «вырубка деревьев осуществляется в рамках работ по берегоукреплению Битевки, включающих вертикальную планировку, укрепление берега шпунтом, устройство ливневой канализации и др».

«Эти меры выполняются для защиты береговой линии от размыва почвы, предотвращения проседания и обвала берега», — говорится в сообщении.