Возле главного парка в Кургане начали массово вырубать деревья — видео
Массово вырубать деревья начали в Кургане около Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местного жителя.
В пресс-службе администрации города уточнили, что «вырубка деревьев осуществляется в рамках работ по берегоукреплению Битевки, включающих вертикальную планировку, укрепление берега шпунтом, устройство ливневой канализации и др».
«Эти меры выполняются для защиты береговой линии от размыва почвы, предотвращения проседания и обвала берега», — говорится в сообщении.