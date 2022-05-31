Возле Байкала запретят продавать одноразовую посуду

Законопроект о поэтапном запрете продажи одноразовых товаров из пластика в экологических зонах Байкала поддержали в Минприроды. Законопроекту еще предстоят доработки. Об этом рассказала «Парламентская газета».

За последние пять лет количество микропластика в акватории Байкала выросло в 1,5 раза. Это значительно ухудшает экологию озера и вредит его обитателям. Чтобы сократить образование пластиковых отходов, ​ думский подкомитет разработал поправки в закон «Об охране озера Байкал». Предлагается запретить выдавать и продавать в экологических зонах озера одноразовые товары из пластика — например, посуду и полиэтиленовые пакеты. Если закон примут, новые нормы будут вступать в силу постепенно: в центральной экологической зоне — на берегах озера и территории заповедников — с 1 марта 2023 года, а в буферной — на территориях, с которых в Байкал поступает вода, — с 1 марта 2024 года.