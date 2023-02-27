Экология 27 февраля 2023, 16:36 Воздух в Ставропольском крае прогреется до +20 градусов

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В Ставропольский край придет сильное потепление. В начале недели, 27 и 28 февраля, температура в регионе поднимется до +20 градусов. Об этом сообщило «СвоеТВ» со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра по региону.

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В понедельник, 27 февраля, температура будет варьироваться на отметке от +15 до +20 градусов. Осадков не предвидится. Во вторник стоит ждать аналогичных показателей температуры. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь, написал RT.