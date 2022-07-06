Возчики мусора смогут забирать отходы из соседних регионов

Новый законопроект прошёл третье чтение в Госдуме

Функции регионального оператора по обращению с отходами сможет подхватывать более широкий круг лиц. Антикризисную меру разработал Российский экологический оператор на случай, если регоператор прекратил свою деятельность, а замену ему найти не удалось. Тогда его функции сможет выполнять регоператор из соседней зоны. Законопроект прошел третье чтение в Госдуме.

«Законопроект о подхвате функций регоператоров относится к мерам поддержки, которые РЭО и другие ведомства подготовили в связи с новыми экономическими условиями. Конкретно эта мера направлена на то, что в регионе продолжала функционировать система обращения с твердыми коммунальными отходами, в случае если регоператор прекратил деятельность или конкурс по выбору нового регоператора не состоялся. В таком случае регион обязан проанализировать проблему, причины, по которым конкурсный отбор не состоялся или регоператор досрочно прекратил деятельность, а также составить план решения и согласовать с РЭО. На это у них будет три месяца с даты присвоения статуса регионального оператора. Законопроект расширяет перечень лиц, у которых есть право взять функции регоператора на себя», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Согласно 89-ФЗ, субъект может в срок до одного года наделить функциями регоператора муниципальное предприятие либо определить регионального оператора из соседней зоны деятельности. Законопроект позволит наделять такими полномочиями любого регоператора России или бюджетную организацию, имеющую лицензию на такую деятельность, без конкурсных процедур до года. Регион сможет до 31 декабря 2024 года выбрать оператора, оказывающего услуги в сфере ТКО на территории данного субъекта, это может быть оператор по транспортированию ТКО или любое юридическое лицо с лицензией на обращение с отходами I–IV класса опасности на территории данного субъекта.

В течение года субъект должен будет провести торги и определить в конкурентном порядке регионального оператора. Но также законопроект предусматривает, что до того, как будет выбран временный региональный оператор, вывозить отходы должна будет компания, которая осуществляет транспортирование ТКО. Вывоз будет осуществляться по условиям договора с предыдущим региональным оператором, а обязанность по оплате данных услуг возложена на регионального оператора, которого выберет регион на временный период.

Президиум правительственной комиссии во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным утвердил три меры поддержки, которые были включены в перечень антикризисных мер поддержки российской экономики. Помимо подхвата функций регоператоров это субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам и возможность увеличения сроков по концессиям.