Экология 19 января 2023, 11:09 Возчик мусора Хакасии оказался в красной зоне

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Российский экологический оператор дал регоператору рекомендации по выходу из кризиса и недопущению мусорного коллапса в регионе

Региональный оператор Республики Хакасия «Аэросити-2000» может лишиться статуса регоператора, если не наладит вывоз отходов в своей территориальной зоне. Об этом в ходе рабочего совещания по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами заявил заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев. Российский экологический оператор рассказал, каким образом региональный оператор может избежать этой участи и выйти из красной зоны.

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По информации органов исполнительной власти региона, сложная ситуация с вывозом отходов наблюдается в одном из частных секторов Хакасии. Проблема заключается в несвоевременном исполнении заявок на вывоз отходов, а также неорганизованной логистике.

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«Подобные проблемы, к сожалению, не новы и не эксклюзивны. Главная причина их возникновения — отсутствие необходимой региону инфраструктуры, в том числе — контейнерных площадок, а также невозможность их обустройства в связи с плотной застройкой. Однако именно для того, чтобы избежать подобных проблем, нужно кропотливо работать с территориальной схемой обращения с ТКО. Для ее оптимизации региону необходимо проработать вопросы создания объектов обработки, переработки и размещения отходов, станций перегрузок для уменьшения транспортных расходов. В данном конкретном случае для начала необходимо внести индивидуальные места накопления отходов в территориальную схему с последующим включением их в график вывоза отходов», — сказал замгендиректора ППК РЭО по региональному развитию Евгений Карелов.

Также органы исполнительной власти и жители частного сектора отмечают неудовлетворительную работу диспетчерской службы регионального оператора. В связи с этим необходимо наладить работу отдела логистики и увеличить количество специалистов колл-центра «Аэросити-2000» для качественной обработки всех поступающих заявок от потребителей на вывоз отходов.

РЭО также напоминает жителям Хакасии и всей России, что в системе «РЭО Радар» можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. «Чтобы оставить сообщение, нужно загрузить фотографию проблемы и указать адрес, или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Жалобы передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» помог решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами», — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.