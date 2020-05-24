«Вот это лето!» Адыгею и Краснодарский край завалило снегом

Май на юге России «удался». Жители Краснодарского края успели и погреться на весеннем солнце, а теперь еще и в снежки поиграют. За пару дней в регионах выпало около 45 сантиметров снега. «360» публикует видео очевидцев.

Они в шоке от такой картины: с одной стороны зеленая трава, с другой — сугробы по колено.

«Историческое видео — 23 мая 2020 года. Всем привет из Адыгеи солнечной. Как вам? Видом не видывал, слыхом не слыхивал такой месяц май! Трава мурава, зеленым зелена, а вот белым-бело, все замело. Вот вам и апокалипсис, никакого коронавируса», — остроумно поделился с подписчиками автор видео.

«Я просто в шоке! Что за климат у нас пошел, вообще караул! Вот это лето!» — возмутился еще один житель.

Под снегом оказались в основном высокогорные населенные пункты — это село Хамышки, плато Лаго-Наки, Гузерипль и другие.

Как рассказали «Комсомольской правде» в Кавказском биосферном природном заповеднике, высота снежного покрова составила 45 сантиметров.