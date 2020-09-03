Восточные регионы России ждут заморозки. Сильная жара сохранится на юге страны

Погода начала осени принесет жителям Уральского, Приволжского и Дальневосточного федерального округов заморозки. В эти же дни на юге Центрального, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов останется сильная жара. Подробности рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на пятницу, 4 сентября, в Пермском крае, Башкортостане и Оренбургской области температура воздуха опустится до -1...-2 градусов.

«Холодные воздушные массы будут заходить по восточной периферии антициклона. Ночью на небе будет мало облаков, а поступление холодного воздуха приведет к остыванию земли», — пояснил синоптик.

В Свердловской и Челябинской областях тоже ожидаются заморозки до -2 градусов. Такая же погода ждет жителей юга Дальневосточного федерального округа, это Забайкалье и Читинская область. Самые сильные заморозки — до -3 градусов — ожидаются в Бурятии и Камчатском крае.

Пока в восточной части России столбики термометра будут опускаться ниже нуля, в Белгородской и Курской областях установилась очень жаркая погода — +36…+37 градусов. Еще более высокая температура в Адыгее и Краснодарском крае, там воздух прогреется до +39 градусов. Но уже в субботу, 5 сентября, на Кубани, в Крыму и Ростовской области начнутся сильные дожди и грозы с ветром до 15−20 метров в секунду.