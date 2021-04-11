Воскресенье порадует Москву и область майской погодой

В московский регион пришла настоящая майская погода. В воскресенье, 11 апреля, жители смогут погулять и насладиться теплом в +18 градусов. Причем осадков синоптики не обещают.

О радостной погоде сообщило РИА ФАН со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Сегодня нас ждет май настоящий. Уже сейчас температура воздуха почти 9 градусов, ясная погода, на языке военных метеорологов — миллион на миллион, потому что ни облачка, видимость великолепная», — заявил метеоролог.

Специалист объяснил, что над регионом сохраняется антициклон, поэтому на небе почти не будет облаков и точно не будет осадков. Ветер может быть слабым — всего два-семь метра в секунду. В Москве воздух прогреется до 18 градусов, а в Подмосковье будет на градус теплее.

Такая погода аномальна для середины апреля, это на семь градусов выше климатической нормы. Тишковец заявил, что сегодня полезно не только прогуливаться по улице, но и заниматься спортом на свежем воздухе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в ближайшую неделю московский регион ждет очень теплая, солнечная погода. К четвергу следующей неделе температура воздуха превысит норму на восемь градусов.