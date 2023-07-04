Экология 04 июля 2023, 17:07 Восемь экопромышленных парков получили разрешение на строительство

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Восемь экопромышленных парков получили разрешение на строительство от местных органов власти. Площадки с производствами продукции из вторсырья, полученного в результате отбора твердых коммунальных отходов (ТКО), построят до конца 2024 года.

Они расположатся в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.

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«Местные органы власти выдали разрешение на строительство экопромышленных парков. С момента получения разрешения стартует строительство инфраструктуры — электроснабжение, транспортная инфраструктура: дороги, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение. К строительству уже приступили в Челябинской области. До конца лета все парки должны закончить работу по набору резидентов, которые начнут создавать первые объекты уже в следующем году», — отметил генеральный директор Денис Буцаев.

В Челябинской области потенциальные резиденты уже приступили к этапу проектирования своих производств. Они создадут производства, готовые перерабатывать до 28 тысяч тонн пластиковых отходов и текстиля.

В Краснодарском крае планируется переработка до 70 тысяч тонн вторичных ресурсов, среди которых бумага, стекло и пластик.

В Нижегородской области это будет переработка более 120 тысяч тонн вторичных ресурсов, среди которых отходы пластика, шин, стекла, бумаги и электроники.

В Московской области будут перерабатывать до 80 тысяч тонн вторичных ресурсов, среди которых отходы стекла, древесины, резины и органические отходы. Также на территории парка будет построен объект утилизации органических отходов при помощи личинок мух Черная львинка, мощность объекта — до 55 тысяч тонн.

В Приморском крае появятся объекты утилизации пенополистирола и пенополиэтилена мощностью до 250 тонн в год и по утилизации стеклотары до 3 000 тонн в год.

В Невинномысске Ставропольского края будет построен объект утилизации отходов стекла мощностью до 80 тысяч тонн в год. Один из потенциальных резидентов планирует создать в данном парке объект по утилизации отходов стекла с производством марочного стеклобоя.

В Новосибирской области построят стеклообогатительную фабрику (СОФ) по подготовке стеклобоя на 200 тысяч тонн. РЭО уже подписал соглашение с Сибстеклом о совместных проектах в сфере утилизации стекла.

«Проекты резидентов поддержит Российский экологический оператор за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Сумма вложений оценивается в 17,6 млрд рублей во все экотехнопарки. Капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры составят 9,4 млрд рублей, такую сумму выделило Правительство РФ в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“», — сказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.