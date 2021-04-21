«Вонючий кровавый» ручей в Тосно начали проверять

Власти Ленинградской области сформировали две комиссии для выяснения причин загрязнения Попова ручья в Тосно, который окрасился в красный цвет. Об этом «360» сообщил глава муниципального образования Тосненский район Виктор Захаров.

«Мы составили акт, это полномочия Ленинградской области. Сегодня работают две комиссии. Место, куда это все было залито в канализацию, нашли. Вот эту жидкость взяли на анализы. Пока по экспертизе мне не сказали ничего, потому что делают», — сказал Захаров.

Глава отметил, что в Тосно находится несколько предприятий. Он уточнил, что их немного, около четырех. И по анализам жидкости, скорее всего, получится определить, с какого завода пошло загрязнение.

Жительница Тосно Ольга Болина ранее сообщила «360», что Попов ручей когда-то был чистый и в нем водилась рыба, пока несколько лет назад он не начал пахнуть нечистотами. Женщина рассказала, что во вторник они с семьей пошли искать источник загрязнения. Когда подошли к участку, то из-за вони у них резало глаза, а мужчинам пришлось закрывать рты шарфами. По словам Ольги, в прошлом году в ручей тоже сбрасывали нечистоты, из-за которых вода в нем окрашивалась в красный цвет.