Волонтеры «Зеленого десанта» РЭО собрали более 500 кг отходов с берегов Байкала

Волонтеры «Зеленого Десанта» собрали более 500 килограммов отходов 30 июля на берегу озера Байкал в Бурятии. В экологическим марафоне, организованном Российским экологическим оператором совместно с волонтерской организацией «Делай!», приняли участие 140 добровольцев.

«Этим летом мы проводим три масштабные уборки прибрежной зоны озера в рамках акции „Зеленый десант“. Прошедший субботник в очередной раз доказал, что вопрос сохранения Байкала никого не оставляет равнодушным. К уборке присоединились туристы и самые маленькие экологисты, которые собирали с остальными волонтерами многочисленное сигаретные окурки. Мы видим большой отклик и уверены, что такие мероприятия необходимо делать систематическими. Всего до конца года мы планируем объединить под эгидой РЭО 10 тысяч волонтеров, и акции на озере Байкал в этом плане помогают привлечь внимание в целом к проблеме образования отходов и экологии», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Добровольцы собирали отходы в формате игры. Участники поделились на команды и соревновались на скорость и количество собранных отходов.

«На субботнике в поселке Новый Энхэлу́к 30 июля общими усилиями было собрано более половины тонны отходов, среди которых 2,5 килограмма сигаретных окурков. Лучшие четыре команды были награждены памятной сувенирной продукцией от организаторов и партнеров акции. Всего в акции приняли участие 140 волонтеров из высших учебных заведений и общего образования Республики Бурятия, общественных организаций города Улан-Удэ, а также туристы», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Месяц назад, 30 июня, марафон «Зеленый десант» на Байкале проходил со стороны Иркутской области. Тогда волонтеры собрали более одной тонны отходов. Следующий субботник пройдет 6 августа также со стороны Республики. Организатором экологического марафона выступил ППК Российский экологический оператор при поддержке ВОО волонтеров-экологов Делай! и проекта «Сохраним Байкал».