Волонтеры встретились с главой Российского экологического оператора на Тавриде

Молодежь спрашивала Дениса Буцаева о переработке отходов и поддержке волонтерских организаций

Мастерские переработки, мастер-классы по изготовлению сумок, игры и лекции приготовили для участников фестиваля «Таврида. Арт» в Крыму при поддержке Российского экологического оператора. Генеральный директор публично-правовой компании Денис Буцаев вместе с участниками ознакомился со всеми активностями, а также пообщался с волонтерами на фестивале на тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и важности развития отрасли в России, ответил на их вопросы.

«Арт-кластер „Таврида“ можно считать концентрацией самых активных и творческих молодых людей страны, которым не безразлична экология и окружающая среда. Многие ребята показали свою вовлеченность в тему переработки отходов и показали, как при помощи нехитрых средств можно дать вторую жизнь отходам. Чистота начинается с нас самих, и участники фестиваля „Таврида. Арт“, эковолонтеры вселяют надежду на то, что в будущем большинство жителей нашей необъятной страны будут привержены модели осознанного потребления и будут бережно относиться к окружающей среде. А со стороны РЭО мы всегда будем рады поддержать проекты и любые начинания, связанные с решением экологических вопросов и, конечно, вопросов утилизации твердых коммунальных отходов и снижения объемов их захоронения», — сказал Денис Буцаев.

«С 15 по 19 августа на фестивале „Таврида.Арт“ работает два экологических центра РЭО и волонтеров-экологов „Делай!“: „Эколаборатория РЭО“ и гостевой дом ППК РЭО. В экоцентре РЭО действует мастерская переработки, где можно измельчить пластик (пластиковые крышечки) с помощью экошредера и переплавить пластиковую стружку в брелок, значок, подставку под телефон или же стакан для ручек. Памятный сувенир можно забрать с собой», — рассказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Совместно с волонтерами движения «Делай!» РЭО также подготовил мастер-классы по изготовлению шопперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент. А те, кто решил повысить уровень своей экологической культуры, могут принять участие в игре «ЭкоАктивити».

Также участников ждут лекции об экологичном образе жизни, перепотреблении ресурсов, глобальных проблемах, гринвошинге, раздельном сборе отходов, закрытый модный показ коллекции «апсайкл» при поддержке РЭО и беседа с участниками арт-кластера «Поддержка и развитие молодежных экопроектов».

16 августа под руководством РЭО и «Делай!» участники фестиваля «Таврида.Арт» провели субботник в уникальном природном заповеднике Керченского полуострова. Участники убрали прибрежную часть Черного моря. За полтора часа удалось собрать 18 мешков отходов, или 160 литров.

В мае РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с Росмолодежью и Ассоциацией Волонтерских центров. Совместными усилиями организации будут проводить мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в эковолонтерство, популяризацию экологического образа жизни среди них, а также будут поддерживать образовательные инициативы и разрабатывать методички по экопросвещению. Также РЭО договорился о сотрудничестве на форумах Росмолодежи, которое позволит уделить внимание отрасли обращения с ТКО на экологических форумах.