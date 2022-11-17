Экология 17 ноября 2022, 19:02 Волонтеры убрали мусор с берегов водоемов в Калужской области почти на 319 км

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Волонтеры Калужской области очистили от мусора 318,97 километра берегов водоемов в регионе за 2022 год. Об этом сообщила НСН.

В рамках акции «Вода России» состоялось 337 субботников. В них поучаствовали 72 тысячи калужан. Это на шесть тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

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Министр природных ресурсов региона Владимир Жипа отметил, что к уборке мусора присоединились сотрудники органов власти, различных предприятий и организаций, а также школьники и студенты.

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