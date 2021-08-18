Волонтеры спасли морских котиков в Сахалинской области

Волонтеры провели экспедицию по спасению морских котиков, которые пострадали из-за пластиковых отходов в Сахалинской области. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу экологического клуба «Бумеранг».

За лето ученые помогли 64 животным. Уточняется, что они прибывают на этот остров, но часто запутываются в рыболовецких сетях и отходах, что приводит к их смерти.

«Команда, состоящая из общественников, ученых и ветеринарных врачей, освободила от пластикового мусора 64 северных морских котиков», — рассказали в клубе.