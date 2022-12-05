Экология 05 декабря 2022, 10:30 Полмиллиона тонн макулатуры собрали волонтеры по всей России за 2,5 месяца

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За 2,5 месяца к акции присоединилось 83 000 участников.

Завершилась масштабная народная акция по сбору макулатуры «Миллион — Родине!». Она проходила с 15 сентября по 1 декабря по всей стране. За 2,5 месяца к акции присоединилось 83 000 участников, которые успели отправить на переработку более 439 000 кг макулатуры. Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев напомнил, что в советские времена пионеры 1 млн тонн макулатуры собрали за 6 лет, и пообещал, что акция пройдет в следующем году и рекорд будет побит.

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«В 1970–1980-е годы в СССР проходил масштабный сбор вторсырья „Миллион — Родине!“, тогда за 7 лет пионеры собрали более 1 млн тонн макулатуры и металлолома. В 2022 году мы решили провести эту акцию в обновленном формате, чтобы привлечь внимание к теме переработки отходов, осознанного потребления и заботе к родной природе как юного, так и взрослого поколения. природы. Всего за 2,5 месяца акции удалось собрать 439 019 кг макулатуры. Повторить рекорд пионеров нам еще предстоит, но уверен заветный миллион тонн макулатуры непременно будет собран — акция обязательно вернется в следующем году. Но что важно: вся сданная макулатура обязательно будет переработана. По всей нашей стране есть 90 профильных заводов. Каждый год эти предприятия перерабатывают четыре миллиона тонн бумажной упаковки. Так что можете быть уверены: сданная макулатура обретет новую жизнь. И станет новой упаковкой для яиц или фруктов, туалетной бумагой, гипсокартоном или может быть даже тетрадкой», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В течение 3 месяцев в рамках акции школьники, студенты, волонтеры и учителя проводили мероприятия по сбору вторсырья, участвовали и организовывали просветительские уроки на тему переработки макулатуры, посещали комплексы по сортировке и переработке отходов, а также присоединились к экологической олимпиаде.

«При поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ помимо сбора вторсырья было проведено 1323 мероприятия на тему экологии. Средства, собранные от сдачи вторсырья в переработку, в размере 1 000 000 рублей будут направлены на благотворительность. Для создания современной системы обращения с отходами важно строить новые предприятия, и РЭО этим занимается. Но что еще важнее — личная вовлеченность каждого в раздельный сбор отходов. Ведь без него — построй хоть 1000 заводов — толку не будет. Это такая синергия — раздельный сбор и предприятия по утилизации. Одно без другого работает в разы хуже, чем вместе. Поэтому для нас так важно поддерживать подобные волонтерские проекты, которые привлекают как можно больше граждан к раздельному сбору», — сказал глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Формат акции предусматривал победителей в 3 номинациях: школы и детские сады, вузы и ссузы, а также общественные организации. Победители получат призы от организаторов и партнеров акции.

Наиболее активно к акции присоединились жители Краснодарского края, Московской и Волгоградской областей. Особенно ответственно отнеслись к вопросам переработки студенты Волгоградской области и Краснодарского края, которые заняли первое и второе место в рейтинге вузов по собранному вторсырью. Студенты из Волгоградского государственного технического университета успели сдать на переработку 11 460 кг макулатуры, а студенты Кубанского Государственного медицинского университета — 8005 кг макулатуры.

Среди школ лучшими оказались: МБОУ лицей № 73 (Пенза), МКОУ Верх- мильтюшинская СОШ им. Н. З. Фисенко (с. Верх-Мильтюши, Новосибирская область), МБОУ Вырицкая СОШ № 1 (Вырицкое городское поселение, Ленинградская область), МАОУ Северодвинская гимназия № 14 (Северодвинск) — каждое учебное заведение собрало более 2,5 тонны макулатуры.

В рейтинге общественных организаций одержали победу волонтеры МУ ГДМ «Октябрь» из Липецка — ребята организовали серию акций по сбору макулатуры в школах города, общим весом в 12,5 тонны!

Полный список победителей и все подробности об акции можно найти на сайте миллион-родине.рф.

«Ассоциация „Лига переработчиков макулатуры“ была рада поддержать столь масштабную акцию, зарожденную десятки лет назад. Мы и дальше готовы оказывать поддержку просветительским акциям такого рода», — отметил заместитель директора Ассоциации Денис Кондратьев.

Акция проходит по инициативе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Партнерами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Лига переработчиков макулатуры и сервис Ubirator, а также акция по сбору макулатуры «БумБатл».