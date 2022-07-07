Волонтеры собрали более 2000 литров мусора в Крыму

Российский экологический оператор подвел результаты арт-школы экологии на Тавриде

Образовательный заезд «В движении» объединил экологов, представителей танцевальных направлений и боевых искусств на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму. В рамках арт-школы экологии, которая прошла впервые, эксперты отрасли, представители общественных движений и молодые профи вместе исследовали тему экологии, формулировали актуальные задачи и искали пути, которые уже сегодня могут улучшить состояние нашей планеты. Соорганизатором арт-школы экологии выступил ППК «Российский экологический оператор», генеральный экологический партнер мероприятий арт-кластера «Таврида».

Опыт «Тавриды» показывает, что переориентация поведения людей в сторону учета экологического фактора в повседневной жизни сегодня уже очевидна. Причем у молодых людей, независимо от того, экологи они, танцовщики или спортсмены, экопрактика в большей или меньшей степени является гармоничной частью ежедневных ритуалов.

«Экоактивизм, и в частности экологическое добровольчество, действительно привлекает молодых ребят. Согласно проведенному нами опросу, все больше для молодых людей приобретает важность благоприятная экологическая обстановка, они хотят сделать природу лучше и чище своими руками. Отсюда растёт запрос на экодобровольчество. Причин может быть много: от осознанного стремления делать свою жизнь экологичнее и развивать в себе экопривычки до желания заниматься тем, что становится модным и популярным, кого-то привлекает возможность стать частью большой «зелёной» команды, есть и те, кто находят здесь способ самовыражения», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Источник фото: телеканал «360»

В России сегодня примерно 40% жителей крупных городов так или иначе вовлечены в процесс устойчивого развития или потенциально могут разделить эти принципы. Преимущественно это люди в возрасте от 14 до 45 лет, ядро — 18–35 лет, женщин больше, чем мужчин. Специалисты +1Город — проекта, который в интерактивном режиме помогает быстро находить социальные и экологические сервисы в любой точке России, провели анализ поведения пользователей, которые посещают их сервис, и на его основе составили профиль эко-активистов и так называемых «осознанных граждан». По словам руководителя проекта +1Город, эксперта «Тавриды» Максима Голованова, всю вовлеченную аудиторию можно разделить на семь типов:

Новички — очень поверхностно знакомы с темой экологии и приходят в неё чаще всего через волонтерство и благотворительность. Эта аудитория — самая перспективная, если работать с ней и выращивать ее потенциал.

«Модники» — следят за повесткой и за тем, что транслируют инфлюенсеры, а затем копируют экоповедение. Ключевая мотивация — «потому что это модно». Их практики выборочны и противоречивы, но потенциал этой аудитории огромный, при правильном подходе.

Активные граждане — занимают деятельную позицию, но для них важна не столько сама экология, сколько повышение уровня комфорта вокруг себя.

Волонтеры — вовлечены в работу добровольческих движений.

Экологисты — всё знают и применяют на практике, но не всегда могут фильтровать поток информации и бывают подвержены мифологизированным представлениям об экологии.

Осознанные граждане — регулярно используют экопрактики в своей жизни и осознанно подходят к тому, что и зачем делают.

Спасатели — жертвуют на благотворительность, не участвуя в активностях напрямую.

Источник фото: телеканал «360»

«Таврида» собрала на своей площадке 329 молодых профи и 48 экспертов из разных сфер. Образовательный заезд «В движении» объединил экологов, представителей танцевальных направлений и боевых искусств, и было не важно, кто из них к какой категории относится и с какой мотивацией приехал. «Каждый, кто здесь находится, имеет в своем сердце и уме задатки для охраны окружающей среды, — отметила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская, которая на встрече с участниками образовательного заезда рассказала об экологической повестке Крымского полуострова и обсудила с ними насущные вопросы экологии. — Могу сказать, что на сегодняшний день ситуация такая, что, не охраняя природу и не заботясь о ней, у нас ничего не будет впереди. Как бы странно это ни звучало, но есть даже простые решения, например, замкнутый цикл отходов, использование воды в быту, вторичная переработка пластика, — это то, что вокруг уже происходит, но не каждый это видит и замечает. Хотя это и есть личный вклад каждого, чтобы у следующих поколений было чистое, зеленое будущее».

Сегодня хороший тон — быть в ЭКО-теме, хотя еще столетие назад проблем экологии как будто бы не существовало. Вещи, производимые из органических материалов, разлагались естественным образом и не оставляли на планете следов. Появление пластика стало, безусловно, драйвером для развития целых индустрий: медицины и фармакологии, музыки и кино, пищевой и легкой промышленности и так далее, но вместе с тем неоспоримы и последствия такого прогресса. «У нас по всей стране накоплено 52 млрд тонн отходов — цифра, которая не вмещается в человеческие представления, — рассказывает Борис Лорер, автор и ведущий медиапроекта «Сортировочная», эксперт «Тавриды». — На каждого россиянина приходится 350 тонн мусора, примерно по 55 пять слонов на каждого. И плюс 400 кг в год каждый из нас добавляет в эту кучу».

Можно, конечно, оставить всё так, как есть, но тогда велика вероятность, что отходы, которые мы производим, нас же и поглотят. Другой вариант — отказаться от неорганических материалов, но что делать с индустриями, которые на них завязаны?

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас формируется новая культура — отношения к окружающей среде и обращения с отходами. По сути, это культура отношений с любой материальной вещью, к которой мы прикасаемся, — говорит Борис Лорер. — Но нужно понимать, что это долгий и сложный процесс, путь через сомнения людей и перестройку всей системы».

По большому счету, суть этой новой культуры в том, чтобы переосмыслить сам процесс эксплуатации вещей: перейти от одноразового использования к многоразовому и перестать выбрасывать то, что может иметь вторую жизнь. Экоблогер Мария Сморыгина, общаясь с участниками на площадке «Тавриды», предложила вообще забыть слово «мусор» как что-то гадкое и ненужное и более активно вводить в обиход понятия «органические отходы» и «вторсырье» — они благозвучнее и вызывают совершенно иное отношение. Вторсырье — это, по сути, материал, из которого можно снова создавать вещи, не затрачивая новых ресурсов. И именно этот тренд сегодня является ключевым в решении проблемы загрязнения окружающей среды.

«Цикличная экономика, или экономика замкнутого цикла, приходит на смену линейной экономике, ключевой принцип которой в том, чтобы произвести продукт, использовать его и утилизировать отходы. Главная же идея цикличной экономики в том, что последний этап не является заключительным, а продукт переходит в новый цикл, и ресурсы возобновляются для изготовления новых изделий. — рассказывает Александр Люкшин, руководитель центра Чистой природы 12–15. — В этой цепочке производителю важно уже на этапе создания товара понимать, как он будет вторично использоваться и перерабатываться в дальнейшем. Фактически это безотходная экономика, к которой сегодня стремиться весь мир: мы видим развитие шэринга, внедрение возобновляемых источников энергии и практику переработки сырья».

Перестройка экономики — это история глобальная и долгосрочная. Возникает вопрос: как уже сегодня, совершая несложные манипуляции, человек может сделать вклад в общее дело заботы об окружающей среде? Участники арт-кластера «Таврида» предложили несколько вариантов и буквально на пальцах показали, как это просто и доступно. Например, провелил экосуботник в природном заказнике «Новый свет» и собрали более 2000 литров мусора. В эколаборатории арт-кластера обустроили мастерскую, где переработали несколько килограммов полимеров и создали из них коллекцию аксессуаров. Участница арт-школы экологии Мария Ковалёва, поработав в эколаборатории, запланировала создать похожую экомастерскую в Екатеринбурге и проводить там открытые мастер-классы, чтобы помочь людям понять, насколько легким процессом, на самом деле, является переработка и как важно сортировать мусор.

Источник фото: телеканал «360»

Были среди участников и те, кто уже приехал с готовыми проектами, чтобы представить их профессиональному сообществу и получить поддержку в их реализации. Так, Ольга Колодина из Севастополя в ходе дискуссии с министром экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольгой Славгородской рассказала о своей компании, которая занимается переработкой стекла и изготовлением ударопрочных элементов благоустройства, и получила предложение поучаствовать в проектах министерства. Ещё одна участница арт-школы экологии Регина Зайкова из Сургута выиграла грант 500 000 рублей, и теперь сможет воплотить в жизнь свой проект — «Мастерскую стеклодизайна «Вторая жизнь стекла» — в своем городе. «Проблема вторичной переработки отходов — одна из наиболее острых в экологической повестке, и задача нашего проекта — сформировать культуру осознанного потребления в Сургуте. Мы организуем сбор стеклотары и на мастер-классах изготовим из них уникальные изделия из стекла. Так мы дадим ненужным вещам вторую жизнь, а в городе появится уникальная мастерская», — рассказывает Регина.

Интересный ракурс, с которого посмотрели участники и эксперты «Тавриды» на экологию, — это поле для профессиональной и творческой реализации, которые она открывает для молодых профи сегодня. «Экология касается любой сферы жизнедеятельности, поэтому спектр возможностей для реализации там широкий, и с каждым годом перспектив будет всё больше. Появляются профессии, о которых раньше в массовом контексте речи не велось, например, экоинспектор, экоконсультант, экоблогер и другие», — говорит Борис Лорер. Подтверждения этому тезису нашлись на площадке арт-кластера. Например, участница Дарья Соколова из Твери получила грант 650 000 рублей на реализацию «Школы городских проектов». Её проект не про экологию, но более чем связан с ключевыми принципами экопрактики. «Мы будем разрабатывать проекты благоустройства общественных пространств для малых городов Тверской области. Общественные территории — это, как правило, озеленённые пространства, которые и формируют зелёный каркас города. Важно, чтобы городские пространства были не только красивыми, но и мотивировали людей беречь то, что их окружает, поэтому в рамках наших проектов на территориях мы будем предусматривать малые архитектурные формы, формирующие экологичные привычки. Это могут быть урны для раздельного сбора мусора, информационные таблички, использование натуральных и вторичных материалов в объектах», — делится планами Дарья.

Итогом образовательного заезда стала постановка «В движении», которую участники арт-школ экологии, современной хореографии и боевых искусств создали в коллабораци. Танцовщики разных направлений — от классики до vogue, от электро до dancehall — на языке тела рассказали, как чувствует себя живая природа под грубым и безответственным воздействием человека. Небо, земля и океан, растения, животные и морские жители были показаны в противостоянии с синтетическими материалами, токсичными выбросами и злоупотреблением ресурсами. Финальный аккорд постановки — показательные выступления мастеров боевых искусств, стали торжеством духа, чистой силы, гармоничных отношений человека с собой и с окружающим миром.