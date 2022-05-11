Волонтеры собрали 23 мешка отходов во время игры-эстафеты в лесу Рязанской области

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Рязанской области 28 апреля 2022 года. Участники устроили уборку территории в лесу Панинского сельского поселения Спасского района. Собрать удалось 23 мешка с отходами.

«У нашей страны есть множество отличных традиций, и субботники — это одна из них. Такие мероприятия делают привычку не мусорить более популярной, а под эгидой РЭО дополняют ее еще одной — это сортировка отходов. Наши субботники проходят в рамках обширной программы по продвижению экодобровольчества в России. Мероприятия стартовали в конце апреля и продлятся в мае, охвачены около 30 регионов. Самые масштабные субботники пройдут в десяти флагманских регионах. Будем рады видеть всех желающих сделать свой город чище», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Акция в Рязанской области 28 апреля прошла в форме игры-эстафеты. Участники поделились на команды и должны были за определенное время собрать как можно больше отходов на выделенной территории. В результате удалось собрать 23 мешка мусора и очистить территорию в лесу Панинского сельского поселения Спасского района.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.