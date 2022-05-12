Волонтеры собрали 200 мешков с отходами на озерах студгородка в Омской области

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Омской области 12 мая 2022 года, он стал одним из 10 флагманских мероприятий в рамках проекта. Участники устроили уборку у берегов озера «Сергеевское» и озера «Озерки». Собрать удалось более 200 мешков с отходами.

«У нашей страны есть множество отличных традиций, и субботники — это одна из них. Такие мероприятия делают привычку не мусорить более популярной, а под эгидой РЭО дополняют ее еще одной — это сортировка отходов. Наши субботники проходят в рамках обширной программы по продвижению экодобровольчества в России. Мероприятия стартовали в конце апреля и продлятся в мае, охвачены около 40 субъектов РФ. Самые масштабные субботники пройдут в десяти флагманских регионах, и Омская область стала одним из них. Будем рады видеть всех желающих сделать свой город чище», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Более 150 человек приняли участие в экологической акции «Зеленый десант» на территории студенческого городка Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина. В рамках акции прошел небольшой митинг и флешмоб, была представлена площадка по раздельному сбору отходов. В ходе субботника были приведены в порядок береговые линии двух озер «Сергеевское» и «Озерки», было собрано более 200 мешков с отходами, извлечено пять покрышек от автомашин. После уборки участников субботника угостили чаем с пирожками и булочками.

На мероприятии присутствовали представители профильных органов исполнительной власти, лидеры экологических движений. Организатором субботника в Омской области стало омское региональное отделение ВОО волонтеров-экологов «Делай!». Партнерами мероприятия выступили министерство природных ресурсов и экологии Омской области, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Магнит», департамент общественной безопасности администрации Омска, Региональный исполком ОНФ в Омской области, Омская региональная общественная экологическая организация «Земля — наш общий дом».

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.