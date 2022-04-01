Волонтеры России объединятся в экосистеме «Экопоколение.РЭО»

Российский экологический оператор запустил проект «Экопоколение.РЭО» при поддержке Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Проект направлен на популяризацию экологического образа жизни среди молодежи, распространение информации об экологических проблемах и возможных путях их решения. Стартом проекта стал экологический марафон заданий 1 апреля.

«Через „Экопоколение.РЭО“ ППК дает возможность молодым людям при помощи конкурсов и различных проектов присоединиться к экологическому добровольчеству, повысить уровень своих знаний о реформе отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. „Экопоколение.РЭО“ — это шанс для молодых волонтеров принять участие во всероссийских молодежных экологических форумах в 2022 году, а также пройти стажировку в ППК РЭО. Марафон, который стартовал 1 апреля, поможет участникам повысить уровень теоретических и практических знаний в сфере экодобровольчества, обменяться опытом и создать свою экокоманду», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Марафон продлится с 1 апреля по 10 мая, принять участие в нем могут любые организации, реализующие экологическую повестку: студенческие клубы и отряды, а также центры добровольчества. Все задания марафона будут размещены на платформе dobro.ru и будут открываться постепенно: только после выполнения одного задания можно получить доступ к следующему. Участников проекта будут ждать увлекательные задания на развитие не только экологических, но и командных навыков.

По итогам марафона будут выбраны по два представителя из 10 студенческих организаций от 18 до 35 лет, которые получат возможность стать участниками всероссийского экологического форума «Экосистема. Устойчивое развитие». Он пройдет в Череповце с 24 по 28 мая 2022 года. Пять организаций, ведущих свою деятельность за пределами учебных заведений, получат комплекты фирменной продукции проекта и полезные экологические подарки.

Проект реализуется ППК «РЭО» при поддержке ВОО волонтеров-экологов «Делай!», Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров. Полная и актуальная информация о проекте доступна на официальном сайте «Экопоколение.РЭО».