Экология 03 сентября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Волонтеры РЭО провели сбор макулатуры в 12 школах Камчатки в рамках акции «Миллион Родине»

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Участники трека «Экология начинается с тебя» форума «Экосистема» посетили образовательные учреждения Камчатского края. В рамках выездов волонтеры Российского экологического оператора провели экопросветительские мероприятия в преддверии народной акции по сбору макулатуры «Миллион Родине».

«Главной целью проведения уроков является повышение экологической грамотности нашей молодежи в сфере утилизации бумажных отходов. При поддержке РЭО участники трека „Экология начинается с тебя“ побывали в образовательных учреждениях и рассказали юным экоактивистам об отрасли обращения с отходами, как утилизируется макулатура, а также устроили сбор этого вторсырья. Он проходил в рамках акции „Миллион Родине“. Это отсылка к идее „Миллион — Родине!“, которая зародилась еще в Советском Союзе. Тогда за семь лет удалось собрать миллион тонн макулатуры», — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Пункты по сбору макулатуры были организованы в 12 школах Петропавловска-Камчатского и города Елизово. Мероприятие проходило 2 сентября, в этот же день участники форума «Экосистема» устроили субботник на побережье реки Половинка. Было собрано 950 килограммов отходов.

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Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края.

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