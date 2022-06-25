Волонтеры РЭО поведут образовательные лекции в День молодежи

Эковолонтеры под эгидой Российского экологического оператора проведут образовательные программы на тему экологии в День Молодежи 26 июня. Различные экоактивности ждут участников крупных фестивалей в разных регионах России.

«Наши волонтеры из движения „Делай!“, с которыми мы плотно сотрудничаем последние полгода, включатся в региональные мероприятия на День Молодежи. Речь о крупных фестивалях в 10 регионах, волонтеры сыграют здесь роль популяризаторов экодвижения, сделают фестивали более экологически направленными, проведут для этого ряд интересных мероприятий. Российский экологический оператор окажет им в этом поддержку. Результатом станет популяризация осознанного потребления и экологического образа жизни среди нашей молодежи», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Волонтеры подготовили различные активности, от дробления пластиковых крышечек до экоквизов, акций в формате #экоГТО. Мероприятия проведут на фестивалях «Соединяя Европу и Азию» в Екатеринбурге, «Мобильная страна» в Нижнем Новгороде, «Сибирь — пространство открытий» в Красноярске и «Твори Россию!» в Республике Крым.

Среди активностей, которые будут предложены на фестивалях с участием РЭО, будут такие, как эстафета по сдаче экологических нормативов «экоГТО», мастер-класс по росписи сумок, мастерская переработки пластика (велошредер), тренинг «Джеффа» (спорные вопросы на экотематику), точка с раздельным сбором отходов, переработка чеков и бумаги, пошив сумок из баннеров, создание панно из крышечек.