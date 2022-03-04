Более 450 эковолонтеров очистят Байкал

Российский экологический оператор организует системную уборку озера Байкал. На данный момент запланированы три масштабные акции по очистке прибрежной зоны озера Байкал. В мероприятиях примут участие как волонтеры движения РЭО, так и местные жители. Всего планируется охватить 450 человек.

«Байкал — природная жемчужина России. Туристический потенциал этого места неоспорим. Но в то же время это грозит увеличением количества отходов, а значит может навредить экологии этого уникального места. Этим летом в рамках программы по развитию экологического добровольчества ППК РЭО организует три масштабных уборки территории в летний период на Байкале. Планируется организация очистки прибрежной территории озера, которая наиболее подвержена антропогенному влиянию туристов. Участниками мероприятий станут волонтеры, объединенные РЭО — добровольцы „Делай!“, студенты высших и средне специальных учебных заведений, жители Иркутской области и Республики Бурятия. В акциях примут участие более 450 человек. Если говорить о планах, охватывающих не только Байкал, то РЭО готовится учредить всероссийское волонтерское движение, направленное на популяризацию РСО и более осознанного потребления», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В декабре прошлого года во время рабочей поездки вице-премьера Виктории Абрамченко в Иркутскую область было решено, что на Байкале, в пределах центральной экологической зоны, больше не будет отходов, их начнут вывозить за пределы. Участники совещания обозначили конкретные локации строительства будущих комплексных объектов по обращению с отходами.

Также ранее РЭО анонсировал объединение более 10 тысяч волонтеров по всей России до конца 2022 года. В рамках волонтерской программы Российского экологического оператора планируются различные мероприятия, включая экологические акции, субботники, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов и осознанное потребление.