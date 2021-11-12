Волонтеры провели очистительные работы в Арктике

Участники проекта «Чистая Арктика» собрали более 1,5 тысяч тонн отходов. Всего очисткой территории занималось около двух тысяч человек. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сайт проекта.

Результаты работы обсудили на совещании в Минвостокразвития. Министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунов отметил, что проект может обойти по показателям реализованные в СССР программы.

«Одним из ключевых вызовов является синхронизация экономического развития с законами природы, защита хрупкой арктической экосистемы от техногенного воздействия», — рассказал министр.