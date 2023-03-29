Экология 29 марта 2023, 16:53 Волонтеры проведут экскурсии и экоуроки по всей стране в честь Дня без отходов

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Мастер-классы по переработке, экскурсии на мусороперерабатывающие заводы и экоуроки пройдут в 22 регионах в День без отходов 30 марта.

Их проведут эковолонтеры при поддержке Российского экологического оператора. В школах также пройдут различные активности, посвященные отрасли по обращению с отходами.

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«День без отходов отмечается 30 марта. При поддержке РЭО по всей стране пройдут мероприятия от волонтеров-экологов и студенческих клубов „Зеленой лиги“, к ним присоединятся 22 региона. В школах будут проходить занятия в рамках проекта „ЭкоХод“ по материалам „Зеленая школа“, которые готовил Российский экологический оператор. Мы хотим, чтобы как можно больше людей перенимали экологические привычки, разбирались в том, как устроена экономика замкнутого цикла, и знали, какой вклад может сделать каждый человек для сохранения экологии», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 11 регионах пройдут акции при поддержке эковолонтеров РЭО. В Липецкой области — «Деловая экологическая игра „„Завод“» и мастер-класс по переработке бумаги, в Ненецком автономном округе, Курской и Вологодской областях — экологические уроки, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Свердловской и Саратовской областях — эстафета по сдаче экологических нормативов экоГТО, в Тульской области — мастер-класс по переработке чеков, в Краснодарском крае — деловая экологическая игра «Завод», в Запорожской области — субботник.

В 13 регионах студенты вузов из «Зеленой лиги» РЭО проведут мастер-классы, сбор вещей на утилизацию, экоигры, своп-вечеринку, лекции и викторины. Среди учебных заведений, которые выразили желание принять участие, — Крымский федеральный университет им В. И. Вернадского, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Тамбовский государственный технический университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Томский государственный университет, Южный федеральный университет, Луганский государственный аграрный университет, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Саратовская государственная юридическая академия.

«Школы также присоединятся к проведению мероприятий в День без отходов. С 2021 года РЭО реализует проект „Экоход“, направленный на формирование культуры обращения с отходами. Преподаватели могут использовать материалы „Зеленой школы“ и проводить лекции, посвященные отрасли обращения с отходами и экономике замкнутого цикла. Экоуроки призваны заинтересовать школьников и привить им экопривычки», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Участниками проекта «Экоход» уже стали более 200 тысяч человек (учащиеся, педагоги), представители образовательных организаций из 77 субъектов РФ. Проект реализуется РЭО совместно с совместно с ФГБОУ ДО ФЦДО.