Волонтеры очистили национальный парк «Чаваш вармане» в Чувашии

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Республике Чувашия 29 апреля 2022 года. Участники устроили уборку национального парка «Чаваш вармане».

«У нашей страны есть множество отличных традиций, и субботники — это одна из них. Такие мероприятия делают привычку не мусорить более популярной, а под эгидой РЭО дополняют ее еще одной — это сортировка отходов. Наши субботники проходят в рамках обширной программы по продвижению экодобровольчества в России. Мероприятия стартовали в конце апреля и продлятся в мае, охвачены около 30 регионов. Самые масштабные субботники пройдут в десяти флагманских регионах. Будем рады видеть всех желающих сделать свой город чище», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Знакомство с особо охраняемой природной территорией национального парка «Чаваш вармане» волонтеры начали в визит-центре, где узнали о деятельности национального парка и получили информацию о том, какая работа проводится для того, чтобы сберечь уникальные лесные комплексы и объекты историко-культурного значения.

Во время уборки в «Чаваш вармане» волонтеры не только усердно поработали, но еще и прошлись по экологическим тропам, посетили этнокомплекс «Пархатар», где познакомились с фигурами, обозначающими 12 месяцев, насладились природой и подышали свежим воздухом.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.