Волонтеры очистили Атажукинский парк в КБР и собрали 150 кг отходов

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Республике Кабардино-Балкария 15 мая 2022 года, он стал одним из 10 флагманских мероприятий в рамках проекта. Участники устроили уборку Атажукинского парка. Собрать удалось более 150 килограммов отходов.

«У нашей страны есть множество отличных традиций, и субботники — это одна из них. Такие мероприятия делают привычку не мусорить более популярной, а под эгидой РЭО дополняют ее еще одной — это сортировка отходов. Наши субботники проходят в рамках обширной программы по продвижению экодобровольчества в России. Мероприятия стартовали в конце апреля и продлятся в мае, охвачены около 40 регионов. Самые масштабные субботники пройдут в десяти флагманских регионах, и Кабардино-Балкария среди них. Будем рады видеть всех желающих сделать свой город чище», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Участники «Зеленого десанта» собрали более 150 килограммов отходов в Атажукинском парке в Нальчике. Центральной площадкой открытия субботника стала сцена в Атажукинском саду около ресторана «Чайный домик». В рамках открытия прошло награждение экоактивистов за выдающиеся заслуги в развитии экологического добровольчества.

В ходе уборки были очищены территории озера Терек, берега реки Нальчик и другие загрязненные места. Участникам удалось собрать более 150 килограммов отходов, которые в дальнейшем отсортировали и утилизировали. В программу субботника «Зеленый десант» также вошли такие мероприятия, как мастер-классы по дроблению пластиковых крышечек, пошиву экосумок, спортивно-патриотическая площадка Lime.

В субботнике приняли участие более 100 человек. В числе волонтеров были представители Министерства природных ресурсов и экологии КБР, Регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экологистика», АНО «Ресурсный центр развития Волонтерства КБР», студенты Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова и Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.