Экология 10 июля 2023, 14:00 Волонтеры на форуме «Истоки» научили участников перерабатывать пластик РЭО

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Российский экологический оператор и волонтеры-экологи «Делай!» экологизировали молодежный историко-культурный форум «Истоки» в рамках программы по экологизации форумной линейки Росмолодежи. В передвижной мастерской переработки «Зеленый фургон» РЭО участникам форума показали процесс переработки пластика.

«На нашей площадке в виде передвижной мастерской переработки „Зеленый фургон“ можно узнать больше о реформе отрасли обращения с отходами, принципах экономики замкнутого цикла, в частности узнать все о переработке пластика и даже самостоятельно осуществить полный цикл переработки. На форуме „Истоки“ каждый смог измельчить пластиковые крышечки на велошредере, а следом переплавить их в памятные значки или брелоки. Такие наглядные примеры помогают быстрее включиться в экоповестку и перенять новые экопривычки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Мастерскую успели оценить не только участники форума, но и почетные гости — первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Они отметили важность экологического просвещения молодежи через интерактивный и современный формат.

«Для сокращения углеродного следа форума и количества создаваемых отходов на территории была введена система раздельного сбора отходов, которые впоследствии отправятся на переработку, а в столовой и на площадке форума полностью отказались от пластиковой посуды в пользу многоразовой. В фирменном комплекте мерча также отказались от лишней упаковки, каждый участник получил в наборах многоразовые дождевики, шоппер и многоразовую бутылку», — рассказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В столовой также удалось включить на выбор вегетарианский тип питания, который считается более экологичной альтернативой, а остатки еды будут переданы на скотный двор Псково-Печерского монастыря.

Помимо этого, волонтеры экологи провели ряд просветительских активностей: лекцию по осознанному потреблению и экологическим привычкам и мастер-класс по росписи шопперов. Также участникам и организаторам форума будут предоставлены чек-листы с информацией о том, как экологично собраться и на форум — для участников, и как подготовить площадку мероприятия — для организаторов.

Форум «Истоки» проходит с 5 июля по 23 августа 2023 года, экологические активности от волонтеров-экологов «Делай!» и РЭО были организованы в рамках первого заезда «Семейные ценности» с 5 по 12 июля.

Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от 7 лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета.

РЭО при поддержке волонтеров-экологов «Делай!» выступает сквозным экологическим партнером форумной линейки Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году команда волонтеров-экологов вместе с РЭО разработали стандарт по экологизации мероприятий — подробную инструкцию, которая поможет в организации и проведении массовых событий без вреда для природы. Во время мероприятий пройдет серия выездных аудитов на площадки форумов в рамках экостандарта. Каждому форуму будут начисляться баллы согласно специальному чек-листу. По итогам сезона будет составлен рейтинг экологичности среди форумной линейки. Подробней об экологизации форумов можно узнать на сайте проекта.