Экология 17 мая 2023, 13:16 Волонтеры экологизировали слет «Маевка. Больше, чем путешествие»

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В слете приняли участие более 1000 путешественников и экспертов туристической индустрии из 82 регионов России.

Первый туристический слет «Маёвка. Больше, чем путешествие» прошел в Пятигорске с 10 по 14 мая. Волонтеры-экологи «Делай!» совместно с Российский экологический оператором и АНО «Три Р Центра» организовали программу по экологизации мероприятия и провели полезные эколого-просветительские активности для участников.

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«Экологизация форумов направлена на популяризацию экологического образа жизни, раздельного сбора отходов и принципов экономики замкнутого цикла среди молодежи. Более 1000 путешественников и экспертов туристической индустрии из 82 регионов России приняли участие в слете „Маёвка. Больше, чем путешествие“, получили новые знания и опыт, в том числе касающийся экологии и обращения с отходами. Уверены, что полезные экопривычки будут и дальше распространяться среди жителей нашей страны», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Слет проходил у подножья горы Машук. Перед участниками выступили спикеры от Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» и команды «Три Р Центра» при экспертной поддержке РЭО.

Для туристов из разных уголков страны прошла серия интерактивных лекций, где руководитель департамента спецпроектов волонтеров-экологов «Делай!» София Ковалевич подробно рассказала про экопривычки и принципы экологизации пространства мероприятий, поделилась историей развития экологического активизма в России и направлениями деятельности Всероссийского экологического движения «Экосистема», а директор АНО «Три Р Центр» Павел Богданов рассказал ребятам про современный экологический туризм в стране.

Помимо лекционных мероприятий в рамках слета также прошли экологические мастер-классы по изготовлению открыток из переработанной бумаги и пошиву сумок-шопперов из использованных баннеров, где участники научились изготавливать экологичные сувениры из вторичного сырья. А также в рамках полезной программы 13 мая более 150 участников слета приняли участие в общегородском субботнике в Пятигорском некрополе.

Еще одним важным пунктом в экологизации слета была установка системы раздельного сбора отходов на площадке в виде нескольких точек, где участники могли сдать отходы на переработку. Для организаторов и волонтеров прошла лекция по принципам сортировки отходов, чтобы во время мероприятия они могли консультировать участников при возникновении вопросов.

«Волонтеры-экологи „Делай!“ совместно с РЭО уже второй год реализуют программу по экологизации крупных событий и форумов Росмолодежи. В апреле 2023 года был представлен обновленный единый стандарт по экологизации мероприятий», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Больше полезной информации для участников форумов, кейсы прошлого года и подробности об экостандарте можно найти на сайте проекта.