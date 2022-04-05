Волонтеры-экологи приняли участие в марафоне Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Марафон больших перемен собрал вместе с 26 по 28 марта школьников и студентов колледжей, а также специалистов отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Представитель Российского экологического оператора рассказал ребятам, как применять экопривычки для сохранения окружающей среды.

В день саморазвития, который прошел во второй день проведения марафона, 27 марта, день школьники и студенты колледжей узнали, какие экологические привычки помогут сохранить чистоту планеты. Об этом на интерактивной дискуссии «Экологические вызовы: как сохранить планету» рассказал руководитель направления развития экологического добровольчества ППК РЭО Андрей Руднев совместно с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым.

В рамках выступления участники марафона узнали и обсудили вместе с экспертами современную экологическую повестку в стране, актуальные проекты волонтеров-экологов и возможности для реализации потенциала школьников в данной сфере. Также во время дискуссии школьники и спикеры разобрали проблематику спроса на молодых профессионалов, важность зеленых профессий и особенности реформы ТКО.

Кроме того, в этот день участники марафона в формате «101 вопрос взрослому» пообщались с заместителем министра науки и высшего образования России Григорием Гуровым, мастером спорта по фигурному катанию Эммой Гаджиевой, заместителем руководителя Института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Плеханова по воспитательной работе и молодежной политике Константином Дрегером, директором производства киностудии «Союзмультфильм» Анной Моряковой, телеведущей, участницей команды «Звездный десант» Ириной Пудовой, руководителем дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлией Грязновой и блогером Сашей Новиковым.

Марафон больших перемен состоялся в рамках третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта от Росмолодежи. Мероприятие транслировалось в прямом эфире сообщества «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».