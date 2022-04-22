Для начинающих волонтеров подготовили методичку по экологическим акциям

Российский экологический оператор и Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!» подготовили методическое пособие «Мир экологического волонтерства» для всех желающих принимать участие в экологической деятельности и проводить собственные экологические мероприятия. В методичку вошли рекомендации по организации экологический акций.

«В рамках развития экологического добровольчества РЭО планирует объединить 10 000 эковолонтеров из 70 регионов. Программа предполагает различные форматы проектов, в том числе подготовку методических рекомендаций. Совместно с движением «Делай!» мы разработали пособие «Мир экологического волонтерства», которое поможет тем, кто хотел устраивать экоакции и понять, с чего лучше начать. В методичку вошли 25 лучших эколого-волонтерских кейсов. Каждый сможет найти акцию по своему вкусу и приступить к ее реализации уже сегодня. Волонтерское движение очень важно для развития экологического мышления в обществе и мы уверены, что «Мир экологического волонтерства» поможет в этом», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Пособие представляет собой собрание многолетнего опыта добровольцев-единомышленников со всей России. В него вошли методические разработки мероприятий и рекомендации по созданию акций различного формата. К каждому формату приложена информация о необходимом количестве участников и волонтеров, оборудовании, которое потребуется для проведения мероприятия и другая полезная информация, в том числе и информационные ресурсы, которые могут пригодиться, а также пошаговый план создания акции с момента задумки до момента реализации.

Пособие «Мир экологического волонтерства» призвано помочь начинающим экологам в создании акции, познакомить их с инструментами формирования экологической культуры и культуры экосообщества, а также рассказать об опыте других экологических объединений России.

Методичка разработана ВОО волонтеров-экологов «Делай!» совместно с ППК РЭО в рамках реализации проекта «Всероссийский слет волонтеров-экологов «Делай!», победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи. Скачать материалы пособия можно на сайте РЭО.