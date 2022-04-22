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    22 апреля 2022, 11:00

    Для начинающих волонтеров подготовили методичку по экологическим акциям

    Редакция сайта 360

    Российский экологический оператор и Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!» подготовили методическое пособие «Мир экологического волонтерства» для всех желающих принимать участие в экологической деятельности и проводить собственные экологические мероприятия. В методичку вошли рекомендации по организации экологический акций.

    Для начинающих волонтеров подготовили методичку по экологическим акциям

    «В рамках развития экологического добровольчества РЭО планирует объединить 10 000 эковолонтеров из 70 регионов. Программа предполагает различные форматы проектов, в том числе подготовку методических рекомендаций. Совместно с движением «Делай!» мы разработали пособие «Мир экологического волонтерства», которое поможет тем, кто хотел устраивать экоакции и понять, с чего лучше начать. В методичку вошли 25 лучших эколого-волонтерских кейсов. Каждый сможет найти акцию по своему вкусу и приступить к ее реализации уже сегодня. Волонтерское движение очень важно для развития экологического мышления в обществе и мы уверены, что «Мир экологического волонтерства» поможет в этом», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

    Пособие представляет собой собрание многолетнего опыта добровольцев-единомышленников со всей России. В него вошли методические разработки мероприятий и рекомендации по созданию акций различного формата. К каждому формату приложена информация о необходимом количестве участников и волонтеров, оборудовании, которое потребуется для проведения мероприятия и другая полезная информация, в том числе и информационные ресурсы, которые могут пригодиться, а также пошаговый план создания акции с момента задумки до момента реализации.

    Пособие «Мир экологического волонтерства» призвано помочь начинающим экологам в создании акции, познакомить их с инструментами формирования экологической культуры и культуры экосообщества, а также рассказать об опыте других экологических объединений России.

    Методичка разработана ВОО волонтеров-экологов «Делай!» совместно с ППК РЭО в рамках реализации проекта «Всероссийский слет волонтеров-экологов «Делай!», победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи. Скачать материалы пособия можно на сайте РЭО.