Волонтеры Архангельска провели первый весенний субботник и собрали 90 кг отходов

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Архангельской области 10 мая 2022 года. Участники устроили уборку на улице Воронина. Собрать удалось 90 килограммов отходов.

«Субботники — это отличная традиция, которая существует в нашей стране. Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте свой город. В апреле–мае под эгидой РЭО пройдут субботники по всей стране. Всего в проекте принимает участие около 30 регионов, 10 из них примут у себя наиболее масштабные субботники. Надеемся, что как можно больше горожан примут участие в наших субботниках и будут делать свои города чище», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

10 мая команда эковолонтерского движения Arctic Fox провела первый весенний субботник. Было собрано 20 мешков с отходами, или 90 килограммов. Участники рассортировали отходы, часть из которых отправились на переработку. Мероприятие проходило на улице Воронина.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.