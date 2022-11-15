Экология 15 ноября 2022, 11:47 Волонтерские штабы общественного движения #МЫВМЕСТЕ оказывают помощь семьям мобилизованных

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Российский экологический оператор поддержал проект.

С 29 сентября 2022 года на базе ресурсных центров добровольчества, клубов #МыВместе, вузов и на других объектах инфраструктуры, в том числе в федеральных центрах, а также в муниципальных образованиях запущена работа сервисов народной поддержки — штабы #МЫВМЕСТЕ.

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«Как институт развития и популяризатор добровольчества Российский экологический оператор поддерживает такие инициативы», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Приоритетными направлениями работы штабов #МЫВМЕСТЕ является оказание помощи военнослужащим, мобилизованным гражданам и их семьям, а также оказание помощи жителям, испытывающим тревогу.

Штабы #МыВместе выполняют следующие функции:

— принимают и обрабатывают заявки для выполнения адресной (бытовой) помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан;

— оказывают психологические и юридические консультации;

— обеспечивают сбор гуманитарной помощи;

— помогают в решении вопросов социальной адаптации и получения государственной поддержки;

— организовывают связь семей с военнослужащими (в т. ч. доставке писем от детей и молодежи);

— проводят мероприятия по отправке мобилизованных граждан совместно с военно-патриотическими организациями.

Для обеспечения бесперебойной психологической помощи и сокращения времени ожидания, более 1000 волонтеров и психологов приступили к работе на горячей линии #МЫВМЕСТЕ, с последующей переадресацией на 2 горячие линии: Российского Красного Креста и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с мобилизацией, можно обратиться на горячую линию 8 800 200 34 11. Также в круглосуточном режиме доступна возможность получить помощь психологов в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste, в мессенджерах Telegram, Viber и в социальной сети «ВКонтакте».