Волонтерам провели экскурсии на мусороперерабатывающий завод в Новосибирске | 360°

Экология 28 октября 2022, 15:04 Волонтерам провели экскурсии на мусороперерабатывающий завод в Новосибирске

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Три экскурсии на мусороперерабатывающее предприятие ООО «Тайгер-Сибирь» провели для волонтеров-экологов 26 октября в Новосибирске. Мероприятия прошли при поддержке регионального отделения волонтеров-экологов «Делай!» и Российского экологического оператора в рамках Международного дня без бумаги (27 октября) и всероссийской акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!».

«Ежегодно миллионы тонн макулатуры оказываются на свалках, выпадая из ресурсных и экономических циклов. Российский экологический оператор и эковолонтеры „Делай!“ устроили неделю, посвященную популяризации принципов раздельного сбора отходов, сбережению ресурсов и защите родной природы. В рамках акции мы проводим экологические уроки, просветительские мероприятия, а также организовываем экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

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Волонтеры-экологи отправились на предприятие группы компаний «Тайгер-Сибирь», которая является одним из лидеров в сфере обращения с отходами и имеет многолетний опыт работы. Компания занимается сбором и переработкой вторичной стеклобутылки, макулатуры, отходов стекольной, алюминиевой, деревообрабатывающей промышленности, ПЭТ, стрейч, ПНД.

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«Масштабная акция по сбору вторичного сырья, в рамках которой проходит празднование „Дни без бумаги“, покажет большинству жителей России важность действий каждого в формировании устойчивой экологической обстановки в нашей стране, сделает сопричастным к масштабному проекту, объединит граждан в позитивной экологической повестке. Участниками эколого-просветительских мероприятий стали более 5000 человек в 50 регионах страны», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

«Дни без бумаги» прошли с 17 по 27 октября 2022 года по всей стране. Мероприятия направлены на сокращение потребления бумажных ресурсов и информирование граждан о важности переработки бумажного сырья. Всероссийская акция «Миллион — Родине!» направлена на культивацию привычки раздельного сбора отходов с последующей сдачей вторичного сырья, объединяя усилия в масштабном едином Всероссийском проекте. Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья выступает сервис «Убиратор».