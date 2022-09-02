Экология 02 сентября 2022, 16:15 Поделиться Telegram

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Viber Волонтерам-экологам на Камчатке показали, как отходы получают вторую жизнь на мусорном заводе

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Российский экологический оператор организовал экскурсию для эковолонтеров на объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках форума «Экосистема. Заповедный край», который проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября.

«Продолжаем знакомить молодежь с внутренней работой отрасли обращения с ТКО. Своими глазами 50 участников нашего образовательного трека „Экономика замкнутого цикла и экология территорий“ увидели, как отходы получают вторую жизнь. РЭО организовал для ребят экскурсию на комплекс, который включает в себя объект размещения ТКО, а также завод по переработке отходов. Причем построен он в довольно необычном месте», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Ежегодно полигон ТКО Елизовского района ОАО «ЕМКХ» принимает до 40 тысяч тонн отходов. Он построен на территории отработанного карьера и включает в себя мусороперерабатывающий завод.

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Также на территории Елизовского района ученикам провели экоуроки об отрасли обращения с ТКО, переработке, раздельном сборе отходов. После уроков волонтеры и школьники отправились на субботник «Зеленого десанта» и собрали почти тонну отходов.

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