Более 300 волонтеров приняли участие во Всероссийском субботнике в подмосковной усадьбе Демьяново. РЭО наградил лучших

Более 300 эковолонтеров собрались на Всероссийском субботнике акции «Зеленый десант» в усадьбе Демьяново в Клину Московской области 14 мая. Мероприятие стало флагманским среди всех организованных при поддержке Российского экологического оператора субботников. Всего акция охватит как минимум 40 регионов страны и привлечет более 2000 добровольцев.

«Выступая куратором реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, Российский экологический оператор не забывает про очень важную составляющую в формировании новой культуры потребления и заботы об окружающей среде — это волонтерское движение. На плечах активистов держится большой пласт мотивации, которым они заряжают и обычных граждан, и привлекают внимание местных властей. Подмосковье — один из лидеров волонтерского движения в России, и акция на территории усадьбы Демьяново стала флагманской. Но радует, что количество регионов, желающих присоединиться к „Зеленому десанту“, растет с каждым днем. Это уже более 1000 экодобровольцев и тонны собранных отходов. Без экопросвещения сложно представить развитие переработки и снижение захоронения отходов в стране. И „Зеленый десант“ стал отличной возможностью популяризовать экологические привычки, раздельный сбор и в целом эковолонтерство среди жителей нашей страны», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Источник фото: телеканал «360»

Усадьба Демьяново — памятник истории и культуры усадьбы Танеева (в XIII–XIX в.), которая входит в состав «Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского». Участники прибрались как внутри, так и на прилегающих территориях усадьбы, активисты также озеленили и благоустроили пространство. Дополнительно на субботнике устроили просветительские мероприятия: эстафету #экоГТО и посещение выставки «Демьяновские этюды XXI века». На мероприятии работала полевая кухня. Лучших волонтеров наградили памятными сувенирами.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы рады, что первый субботник „Зеленого десанта“ в Московской области проходит в партнерстве с нами. Такие уборки — это отличная прививка против мусора. Люди здесь учатся разделять отходы, понимают важность сортировки и предотвращения образования отходов. Все собранные отходы будут тщательно отсортированы и направлены на переработку», — сказал председатель совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

Источник фото: телеканал «360»

Также во время мероприятия гендиректор РЭО Денис Буцаев вручил благодарственные грамоты самым активным эковолонтерам:

Андреев Сергей,

участник 20 субботников в Подмосковье в 2021 году, в результате которых было собрано более 120 кубометров мусора;

Анна Бегеба,

участница экспедиции на Новую Землю по очистке Арктических территорий, участница проекта по исследованию уровня загрязнения микропластиком рек Архангельской области.

Екатерина Бандурина, экодизайнер, автор рисунка девушки, которая украшает все субботники «Зеленого десанта» в 40 регионах страны;

Худяков Александр, участник 30 субботников по борьбе с борщевиком Сосновского, в результате которых было уничтожено более 40 000 единиц борщевика;

Дарья Восьмухина, активная участница многих экологических акций, молодёжный делегат на Климатическую конференцию ООН в Глазго;

Комраков Никита, организатор экологических акций по уборке природных территорий Подмосковья;

Ирина Левина, организатор мероприятий федерального масштаба, экоспикер молодежных форумов;

Кальницкая Милена, волонтер регионального отделения «Делай!» в Подмосковье;

Сухов Егор, куратор экологических акций и мероприятий ВЦ «Вместе» МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Савельев Иван, медиа — эковолонтер, который создал более 10 просветительских видеороликов об экологических акциях в Подмосковье.

Субботники «Зеленого десанта» организуются силами волонтеров движении «Делай!» при поддержке Российского экологического оператора. Акция проходит с конца апреля и по 25 мая как минимум в 40 субъектах Российской Федерации. Подробнее о субботниках «Зеленого десанта» можно узнать в специальном разделе на сайте РЭО.

Источник фото: телеканал «360»

«Внимание государства к общественным инициативам в сфере экологической культуры — важная составляющая сбережения природы. Экология и климат не имеют границ и политических взглядов, они влияют на качество жизни каждого человека, всего живого на планете. Волонтеры принимают участие в решении экологических проблем, и с каждым годом таких неравнодушных людей становится все больше и больше», — отметила Абрамченко.