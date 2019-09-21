Местные правоохранители задержали хозяйку фермы. Позже ее арестовали по решению уездного суда Хельсинки. Женщине предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Финляндии. Среди них «Нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах», «Нарушение законов об охране животных» и «Нарушение законов об охране природы» и «контрабанда животных».

Всего фигурантами дела числятся восемь человек. Всех их подозревают в скрещивании собак и волков.

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Следствие также установило, что волков незаконно ввозили из России в Финляндию.

Ранее полицейские нашли на ферме в городе Ориматтила двух волков, которых держали запертыми в сауне без еды и воды. Кроме того, стражи порядка обнаружили, согласно результатам анализов, чистопородного североевропейского волка. Предположительно, его нелегально ввезли через границу с Россией. А в общине Лоппи правоохранители увидели 64 собаки, кошку, кур, голубей, миниатюрных свиней и коз, которых держали в антисанитарных условиях без воды и пищи. По версии следствия, над животными издевались с июля 2016 по январь 2019 года.

С 1 июня 2019-го скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено. Эта инициатива министерства сельского и лесного хозяйства. До этого в стране гибриды волка и собаки заводили как домашних животных. Всего в стране живут около тысячи таких особей.