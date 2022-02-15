Волгу у берегов Астрахани затянуло маслянистой пленкой

В Астрахани у берегов Волги заметили маслянистую пленку. Площадь загрязнения составила 100 квадратных метров, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Радужная пленка появилась в Трусовском районе города вечером 15 февраля. К акватории рядом с улицей Адмирала Угрюмова направили оперативную группу специалистов МЧС.

«Факт загрязнения подтверждается. На поверхности акватории наблюдается радужная маслянистая пленка на площади 100 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Администрацию морского порта Астрахани уже уведомили о случившемся. В известность поставили астраханское управление Росприроднадзора, полицию, Морской спасательно-координационный центр и природоохранную прокуратуру.

В декабре 2021 году МЧС выявило четыре случая загрязнения Волги нефтепродуктами.

В России в 2022 году запустят новый федеральный проект по экомониторингу «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Она позволит собирать данные по всей стране, а к 2030 году свяжет все полученные сведения, в том числе и находящиеся в других информационных системах.