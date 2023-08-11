Экология 11 августа 2023, 08:37 Волге нанесли экологический вред — Володин Госдума взяла на контроль внедрение очистительных сооружений возле Волги Unsplash

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От чистоты Волги и ее притоков зависит здоровье жителей России. Загрязнение реки требует особого внимания. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что поступает много обращений и жалоб на то, что Волга загрязнена.

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«Причины устанавливаются, но совершенно очевидно: экологии нанесен вред», — написал он.

Госдума взяла контроль вопрос оздоровления Волги, заверил Володин. Под контролем органа в крупных предприятиях, расположенных на берегах реки, установят очистительные сооружения. Осенью пройдут большие парламентские слушания, посвященные экологической безопасности Волги, пообещал спикер.

«Сегодня 85% загрязнений — это стоки жилищно-коммунального хозяйства», — добавил Володин.

В начале июля в Астраханской области обнаружили маслянистое пятно в Волге. Его площадь составила около 60 тысяч квадратных метров, а возле водоема пахло нефтепродуктами. Инспекторы Росприроднадзора начали проверку, они взяли пробы воды на исследование.

Ранее заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко отмечала, что более 30% сброса загрязненных сточных вод приходится на бассейн Волги с Камой и Окой.