Войну мраморным клопам объявили в Сочи

Власти Сочи вовсю ведут борьбу с нашествием мраморных клопов. Карантинные вредители облюбовали на курорте места для зимовки. Уже уничтожено более 200 крупных очагов, сообщили на сайте администрации города.

В Сочи для ликвидации карантинного клопа задействовали 77 рабочих групп. Местные власти заключили со специализированными организациями муниципальные контракты по уходу за зелеными насаждениями и борьбе с вредителями. На эти цели выделили более 11 миллионов рублей.

Клопы в период зимовки наиболее уязвимы для выявления и последующей ликвидации, отметил глава департамента по охране окружающей среды Александр Кильганкин.

«Необходимо уже сейчас организовать проведение генеральной уборки в домах, во дворах, хозяйственных постройках, чердаках, гаражах, чтобы максимально уничтожить зимующее поколение клопа», — подчеркнул чиновник.

Для более эффективной борьбы с клопами среди населения распространяют специальные листовки.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее заявил, что в октябре курорт планируют посетить порядка 350 тысяч туристов. Это на 15 тысяч меньше, чем приехало за октябрь 2019 года.

Между тем стоимость авиабилетов по России упала на 20% по сравнению с допандемийным 2019 годом.